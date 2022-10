Coronavirus, il bollettino del 26 ottobre: in Sicilia 1.562 nuovi positivi e una vittima

Sono 1.562 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 12.405 tamponi processati. Ieri i positivi erano 2.127. Il tasso di positività è quasi al 12,6%, in diminuzione rispetto al 14,4% di ieri. La Sicilia è all’ottavo posto per contagi.

Gli attuali positivi sono 19.827 con un aumento di 789 casi. I nuovi guariti sono 772, una vittima, che porta il totale a 12.239.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 310, tre in più rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 17, uno in più di ieri.

A livello provinciale si registrano a Palermo 462 casi, Catania 325, Messina 204, Siracusa 169, Trapani 155, Ragusa 77, Caltanissetta 55, Agrigento 82, Enna 33.



IN ITALIA

Sono 35.043. i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, contro i 48.714 di ieri, secondo l'aggiornamento quotidiano del ministero della Salute. Le vittime sono 93 contro le 120 di ieri. Il tasso di positività è 16,16% (ieri era al 16,38%). I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono stati 216.735 contro i 297.268 del giorno precedente.

Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 23.443.429. Sono 227 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (ieri erano 232) nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 24. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.019, rispetto ai 7.106 di ieri. Gli attualmente positivi sono 498.269. Dimessi e guariti sono 22.766.314, mentre dall’inizio della pandemia i decessi sono stati 178.846.



