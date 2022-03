Coronavirus, il bollettino del 3 marzo: in Sicilia 4.411 nuovi casi e altri 18 morti

Stenta ad appiattarsi ancora di più la curva epidemiologica dell'epidemia di coronavirus in Sicilia, ormai in una fase stabile di plateau da diversi giorni, ma sempre su valori medio-alti. Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono state diagnosticate nell'Isola 4.411 nuove infezioni da SARS-CoV-2 su 33.854 tamponi e sono state comunicate dalla Regione siciliana altre 18 vittime del virus. Ieri i nuovi casi erano stati 3.450 (su 34.911 tamponi) e i morti comunicati 36.

A livello nazionale, oggi la Sicilia si trova al secondo posto in Italia per incremento dei nuovi casi dopo il Lazio (+4.771) e prima della Lombardia (+4.386) che comunque hanno effettuato molti più tamponi di quelle processati da nostro sistema sanitario. E' la dimostrazione che in Sicilia il virus circola ancora con una certa recrudescenza.

A livello regionale, è la provincia palermitana quella che fa registrare il maggior numero di nuovi casi (è l'unica oltre mille casi giornalieri), seguita dalla provincia peloritana, terza quella etnea. Ecco la distribuzione provincia per provincia dei 4.411 casi odierni:

Palermo: 1.250

Messina: 996

Catania: 894

Trapani 640

Agrigento 537

Siracusa: 464

Ragusa 403

Caltanissetta 256

Enna 83

Sul fronte ospedaliero, scendono i ricoveri in area medica mentre oggi c'è un lieve aumento di quelli in Rianimazione. Dei 222.408 siciliani attualmente positivi ( la nostra è regione italiana con il maggior numero di contagiati), 221.374 si trovano in isolamento fiduciario, 967 sono ricoverati con sintomi da Covid in ospedale (ieri erano 1.006) e 67 sono ricoverati gravi in Terapia intensiva (ieri erano 65) con 7 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 0). I dimessi o guariti nell'ultimo giorno sono tantissimi, ovvero 15.379 mentre con gli ultimi 18 morti, i decessi totali dall'inizio della pandemia sono arrivati a 9.552. La Regione siciliana ha reso noto che i 18 decessi comunicati oggi si sono verificati: 5 ieri, 8 l'altro ieri, uno rispettivamente il 28 febbraio, il 25 febbraio, il 3 febbraio, il 24 dicembre e il 21 dicembre.

IN AGGIORNAMENTO

