Coronavirus, il bollettino del 30 marzo: in Sicilia 5.246 nuovi casi e altre 31 vittime

La nostra Isola continua a essere la regione italiana con il maggior numero di attualmente positivi al coronavirus. Si registra di conseguenza una importante circolazione del virus che si riflette sul bollettino quotidiano del ministero della Salute, secondo il quale nelle ultime 24 ore in Sicilia sono state diagnosticate 5.246 nuove infezioni da SARS-CoV2 (su 42.129 tamponi) e sono state comunicate dalla Regione siciliana altre 31 vittime. Un lieve calo rispetto a ieri quando i nuovi casi erano stati 6.628 (su 37.411 tamponi) e i morti sempre 31.

A livello nazionale oggi la Sicilia è al sesto posto in Italia per incremento dei nuovi casi dopo Lombardi (+9.479), Lazio (+8.957), Campania (+8.469), Veneto (+7.874) e Puglia (+7.683). Il tasso di positività scende al 12,4% ieri era al 17,7%.

A livello regionale, invece è sempre la provincia palermitana quella che fa registrate il maggior incremento, seguita da quella peloritana. Ecco la suddivisione dei nuovi casi provincia per provincia:

Palermo: 2.033

Messina: 1.311

Catania: 892

Trapani: 755

Agrigento: 624

Siracusa: 461

Ragusa: 438

Caltanissetta: 400

Enna: 274

A livello ospedaliero, la Sicilia resta tra le regioni con la maggiore pressione con un totale di 1.046 persone ricoverate. Dei 224.971 siciliani attualmente positivi (record nazionale seguito dai 163.621 della Campania), 223.925 sono in isolamento domiciliare, 990 sono ricoverati con sintomi in reparti Covid ordinari (8 in più di ieri) e 56 sono ricoverati in gravi condizioni nei reparti di Terapia intensiva (due in meno di ieri) con 2 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. i pazienti dimessi o dichiarati guariti nelle ultime 24 ore sono tantissimi, ovvero 7.691, mentre con le ultime 31 vittime la Sicilia conta purtroppo già oltre diecimila morti per Covid dall'inizio della pandemia: per la precisione sono 10.057.

IN ITALIA

Sono 77.621 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 99.457. Le vittime sono invece 170, in calo rispetto alle 177 di ieri.

Sono 1.282.816 le persone attualmente positive al Covid, con un incremento di 15.938 nelle ultime 24 ore. In totale sono 14.567.990 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 159.224. I dimessi e i guariti sono 13.125.950, con un incremento di 55.303 rispetto a ieri.

Sono 524.899 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 660.708. Il tasso di positività è al 14,8%, in lieve calo rispetto al 15% di ieri.

Sono 481 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 50. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.871, (ieri 9.740) ovvero 131 in più rispetto a ieri.

