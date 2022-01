Coronavirus, il bollettino del 31 gennaio: in Sicilia 3.328 nuovi casi e altri 29 morti

Il consueto basso numero di tamponi effettuati dalle autorità sanitarie nel weekend fa crollare anche il numero dei contagi da coronavirus, in Sicilia come in Italia. Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore nell'Isola sono state diagnosticate 3.328 nuovi infezioni da SARS-CoV-2 a fronte di “soli” 21.906 tamponi e sono state comunicate dalla Regione siciliana altre 29 vittime. Ieri i nuovi casi erano stati 6.141 (su 41.715 tamponi) e i morti 27. Anche se il tasso di positività oggi sale lievemente al 15,1% (ieri era al 14,7%), i dati dicono che dimezzando i tamponi, si sono dimezzati anche i casi. Numeri che evidenziano comunque come la curva epidemiologica si sia praticamente appiattita con infezioni ormai stabili da diversi giorni. I ricoveri invece oggi sono in leggero aumento. Ma andiamo con ordine.

A livello nazionale, oggi la Sicilia è sempre all’ottavo posto in Italia per incremento dei nuovi casi dopo Emilia Romagna (+8.983), Lazio (+6.615), Piemonte (+6.241), Lombardia (+5.417), Campania (+9.814), Veneto (+4.877) e Toscana (+4.109). In tutte queste regioni è stata comunque processato un numero di tamponi più elevato di quelli fatti in Sicilia.

A livello regionale, la provincia etnea si conferma anche oggi quella che fa registrare il maggior numero di casi seguita da quella peloritana. Ecco la suddivisione dei 3.328 casi odierni provincia per provincia:

Catania 806

Messina 791

Palermo 712

Ragusa 345

Caltanissetta 248

Trapani 245

Siracusa 224

Agrigento 164

Enna 64.

Sul fronte ospedaliero, come detto, oggi si registra un aumento dei ricoveri. Dei 244.960 siciliani attualmente positivi, 243.323 si trovano in isolamento fiduciario, 1.496 sono ricoverati con sintomi da Covid in ospedale (ben 26 in più rispetto a ieri) e 141 sono ricoverati gravi in Terapia intensiva (+1 rispetto a ieri) con 7 ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 11). I guariti nell'ultimo giorno sono stati 1.054, mentre con gli ultimi 29 decessi i morti totali dall'inizio della pandemia sono arrivati a 8.527.

IN ITALIA

Sono 57.715 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 104.065. Le vittime sono invece 349, mentre ieri erano state 235. Dall’inizio della pandemia sono 10.983.116 gli italiani contagiati dal Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 2.592.606, in decremento di 51.211 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 146.498. I dimessi e i guariti sono invece 8.244.012 con un incremento di 108.493 rispetto a ieri.

Sono 478.314 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 818.169. Il tasso di positività è al 12%, in calo rispetto al 12,7% di ieri.

Sono invece 1.584 le terapie intensive, 9 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 112. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 9.913, ovvero 296 in più rispetto a ieri.

