Coronavirus, il bollettino del 6 agosto: in Sicilia 2.931 nuovi casi e altri 17 morti

Contagi sostanzialmente stabili in Sicilia dove nelle ultime 24 ore sono stati 2.931 i nuovi casi di Covid19 a fronte di 17.500 tamponi processati. Ieri erano 2.825 su 16.272 test. Il tasso di positività è quasi al 16,7% in diminuzione rispetto al 17,4% ieri.

La Sicilia è al quarto posto per contagi dopo Lombardia (+4.328). Veneto (+4.169) e Campania (+3.246).

Gli attuali positivi sono 150.398 con un decremento di 14.922 casi. I guariti sono 17.836 e 17 le vittime che portano il totale dei decessi a 11.792.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 861, 16 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 45, due in più rispetto a ieri. A livello provinciale si registrano a Palermo 677 casi, Catania 617, Messina 496, Siracusa 256, Trapani 252, Ragusa 167, Caltanissetta 147, Agrigento 273, Enna 46.

IN ITALIA

Sono 35.004 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 38.219. Le vittime sono 158, in calo rispetto alle 175 di ieri. Il tasso è al 15,3%, in calo rispetto al 17,1% di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 229.180 tamponi. Sono invece 336 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 15 in meno rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 26. I

ricoverati nei reparti ordinari sono invece 9.028, cioè 369 in meno rispetto a ieri.

Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.105.458, ovvero 41.721 in meno rispetto a ieri. In totale sono 21.286.771 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 173.062. I dimessi e i guariti sono 20.008.251 con un incremento di 76.560.

