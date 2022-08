Coronavirus, il bollettino del 7 agosto: in Sicilia 1.920 nuovi casi e altri 9 morti

Ancora in calo ic asi di Covid in Sicilia come in Italia, anche se è sceso pure il numero di test effettuati, come è consuetudine nei weekend. Nelle ultime 24 ore in Sicilia sono stati diagnosticati 1.920 nuovi casi di coronavirus a fronte di 12.787 tamponi. Le vittime comunicate oggi sono state 9. Ieri i nuovi casi erano stati 2.931 fronte di 17.500 test. E ieri si erano contati 17 morti.

IN ITALIA

Sono 26.662 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 35.004. Le vittime

sono 74, in netto calo rispetto alle 158 di ieri. Il tasso è al 16%, in aumento rispetto al 15,3% di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 166.481 tamponi. Sono invece 342 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in più rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 25. I

ricoverati nei reparti ordinari sono invece 8.926, cioè 102 in meno rispetto a ieri. Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.094.956, ovvero 10.502 in meno rispetto a ieri. In totale sono 21.313.427 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 173.136. I dimessi e i guariti sono 20.045.335 con un incremento di 37.084.

