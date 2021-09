Coronavirus, bollettino del 10 settembre: in Sicilia 973 nuovi casi e altre 18 vittime

Contagio stabile ma sempre molto diffuso in Sicilia per quanto riguarda l'epidemia di Covid. Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore in Sicilia sono state diagnosticate 973 nuove infezioni da SARS-CoV-2 (su 20.810 test effettuati) e sono state purtroppo registrate anche altre 18 vittime. Ieri i nuovi casi erano stati 929 (su 19.292 tamponi processati) ed erano state comunicate 12 vittime. L’incidenza scende di poco al 4,7 ieri era al 4,8%.

Pubblicità

Per il quinto giorno consecutivo quindi la Sicilia resta sotto quota mille nuovi casi giornalieri, ma resta anche ampiamente prima in Italia per diffusione del virus, anche rispetto a regioni che fanno il doppio dei tamponi processati dal sistema sanitario della Regione siciliana. La Lombardia per esempio oggi ha comunicato 594 infezioni su quasi 50.000 tamponi e ha 11.245 attuali positivi contro i 26.353 della Sicilia, che sono comunque in diminuzione.

Dei 26.353 attuali positivi, 25.452 si trovano in isolamento domiciliare, 793 sono ricoverati in ospedale con sintomi (ieri erano 809) e 108 sono ricoverati gravi in Terapia intensiva (ieri erano 117) con 5 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 7). I casi totali di coronavirus dall'inizio della pandemia hanno raggiunto quota 287.056, nelle ultime 24 ore 1.791 siciliani hanno superato la malattia per un totale di 254.160 dimessi/guariti. I morti in totale con gli ultimi 18 sono arrivati a 6.543.

A livello geografico, oggi è la provincia di Palermo quella che segnala il maggior incremento di infezioni. Ecco la suddivisione dei nuovi 973 casi provincia per provincia: Palermo 338, Catania 174, Messina 129, Siracusa 79, Ragusa 80, Trapani 96, Caltanissetta 1, Agrigento 39, Enna 37.

In Italia

Sono 5.621 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.522. Sono invece 62 le vittime in un giorno, ieri erano state 59.

Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.596.558, i morti 129.828. I dimessi e i guariti sono invece 4.338.241, con un incremento di 6.984 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sono 128.489, con un calo di 1.429 casi nelle ultime 24 ore.

Sono 548 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 10 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 37 (ieri erano 38). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.164, in calo di 66 rispetto a ieri.

Sono 286.028 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 291.468. Il tasso di positività è al 2%, stabile rispetto a ieri.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA