Coronavirus, bollettino del 19 settembre: in Sicilia 538 nuovi casi e altri 2 morti

Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, in Sicilia nelle ultime 24 ore sono state diagnosticate 538 nuove infezioni da SARS-CoV-2 (a fronte di 14.076 tamponi processati) e ci sono state altre due vittime del coronavirus. Ieri i nuovi casi erano stati 643 (su 18.040 test processati) ed erano state segnalati 18 decessi. L’incidenza sale di poco al 3,8% mentre ieri era al 3,6%, comunque oltre il doppio di quella nazionale.

Pubblicità

La regione torna al primo posto per i nuovi contagi giornalieri, seguita al secondo posto dalla Toscana con 418 casi. Gli attuali positivi sono 21.036 con un incremento di 298 casi. I guariti sono 238 mentre le ultime 2 vittime portano il totale dei decessi a 6.693.

In calo i ricoveri: nei reparti ordinari Covid ci sono 657 persone ricoverate con sintomi (-9 rispetto a ieri), 101 invece i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+1).

E' sempre Catania la provincia dove il virus sembra circolare maggiormente e dove si concentra quindi anche oggi il maggior incremento di nuovi contagi. Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 159 a Catania, 148 a Siracusa, 82 a Palermo, 52 a Trapani, 40 a Ragusa, 23 a Caltanissetta, 19 a Enna, 8 ad Agrigento, 7 a Messina.

In Italia

Sono 3.838 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.578. Sono invece 26 le vittime

in un giorno, ieri erano state 51. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.636.111, i morti 130.310. I dimessi e i guariti sono invece 4.392.265, con un incremento di 3.314 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sono 113.536, con un aumento di 523 casi nelle ultime 24 ore.

Sono 263.571 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 355.933. Il tasso di positività è all’1,45, in aumento rispetto all’1,28% di ieri.

Tornano a salire i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia: sono 530, 21 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 40. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.929, 29 in meno rispetto a ieri.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA