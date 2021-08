Coronavirus, il bollettino del 15 agosto: in Sicilia 946 nuovi casi e altre 4 vittime

Tornano sotto quota mille i nuovi contagi da Covid in Sicilia. Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, nell''Isola nelle ultime 24 ore si sono registrati 946 nuovi casi e ci sono state altre 4 vittime. Ieri l'aggiornamento aveva riportato 1.013 nuovi casi. Ma il leggero calo è attribuibile alla forte contrazione dei test effettuati che sono passati dai 18.614 del 14 agosto agli 8.865 del 15 agosto.

E nonostante i pochi tamponi processati dal sistema sanitario regionale della Sicilia, la regione resta ampiamente prima in Italia per numero di nuovi casi e seconda per attuali positivi dopo la Toscana. E l’incidenza sale al 10%, ieri era al 5,4%. ora è il triplo di quella nazionale.

Con i nuovi 946 casi gli attuali positivi in Sicilia sono arrivati a 18.036 (ieri erano 17.487), di cui 17.430 (ieri 16.891) in isolamento domiciliare, 538 ricoverati in ospedale con sintomi (ieri erano 531), 68 ricoverati gravi in Terapia Intensiva (ieri 65) con 3 ingressi nelle ultime 24 ore (ieri 7).

I casi totali di coronavirus dall'inizio della pandemia sono invece arrivati a quota 255.471 (ieri 254.525), nelle ultime 24 ore sono stati dichiarati guariti o dimessi 393 pazienti per un totale di guarigioni pari a 231.294. I decessi con gli ultimi 4 sono stati in totale 6.141.

Ecco la distribuzione dei nuovi contagi delle ultime 24 ore a livello provinciale:

Palermo: 74.576 (192)

Catania: 64.380 (183)

Messina: 28.248 (8)

Siracusa: 18.319 (98)

Ragusa: 16.222 (146)

Trapani: 16.066 (108)

Caltanissetta: 15.227 (115)

Agrigento: 14.888 (71)

Enna: 7.545 (25)

In Italia

Sono 5.664 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.188. Sono 19 invece le vittime in un giorno, in calo rispetto alle 34 di ieri.

Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.440.669, i morti 128.432. I dimessi e i guariti sono invece 4.183.709, con un incremento di 3.580 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 128.528 con un aumento di 2.062 nelle ultime 24 ore.

Sono 160.870 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 254.006. Il tasso di positività è del 3,5%, in aumento rispetto al 2,8% di ieri.

Sono 384 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in aumento di 12 unità rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 29 (ieri erano 37). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.162 (3.101 ieri), con un incremento di 61 unità rispetto a ieri.

