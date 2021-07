Coronavirus, bollettino del 18 luglio: in Sicilia 404 nuovi casi e nessuna vittima

Sono 404 i nuovi casi di Covid in Sicilia secondo il bollettino odierno del ministero della Salute. Ieri i contagi erano stati 431, quindi la curva rimane stabile rispetto al giorno precedente. Anche oggi, come ieri, nessuna vittima comunicata dalla Regione siciliana. Contagi stabili anche a livello nazionale.

Pubblicità

Rimane quindi sotto controllo l'epidemia in Sicilia dove però si inizia a registrare un aumento dei ricoveri ospedalieri nei reparti ordinari Covid, dove i pazienti sono aumentati di sei unità rispetto a ieri e ora qui si trovano in cura 149 siciliani. Sono invece 21 quelli in Rianimazione (2 in meno di ieri).

La Sicilia è ora seconda in Italia per numero di contagi dopo il Lazio, ma va detto che il numero di tamponi processati nell'ultime 24 ore dal sistema sanitario regionale è davvero basso. sono stati processati 5.832 test contri i 23.433 del Lazio, dove i nuovi positivi sono 474. Ieri in Sicilia erano stati eseguiti 13.176 tamponi,. Lo scarso numero di tamponi eseguiti in Sicilia ha fatto schizzare in su l'incidenza che arriva fino al 6,9% contro l'1,9 nazionale.

Gli attuali positivi in Sicilia sono 5.123, di cui 4.953 in isolamento domiciliare. I casi totali di coronavirus dall'inizio della pandemia sono 235.496, i guariti sono 224.367, con incremento di 68 unità nelle ultime 24 ore.

A livello provinciale, si registrano 76 nuovi casi a Caltanissetta, 67 nuovi casi a Palermo, 63 a Ragusa 59 ad Agrigento, 44 a Catania, 28 a Siracusa, 28 a Trapani, 21 a Enna e 18 a Messina.

In Italia

Salgono ancora leggermente i positivi ai test per i Covid individuati nelle ultime 24 ore, sono 3.127 secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati

3.121. Sono invece appena 3 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 13.

I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.287.458, i morti 127.867. I dimessi ed i guariti sono invece 4.113.478, con un incremento di 501 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 46.113, in aumento di 2.622 unità nelle ultime 24 ore. Le persone in isolamento domiciliare sono 44.821 (+2.603).



Sono 165.269 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano

stati 244.797. Il tasso di positività è dell’1,9%, in aumento rispetto all’1,3% di ieri (+0,6%).



Sono 156 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 6 nel saldo tra entrate e uscite, dato che torna a scendere dopo tre giorni consecutivi di risalita. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 3 (ieri 9). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.136, quindi 25 in più rispetto a ieri.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA