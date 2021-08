Coronavirus, il bollettino del 23 agosto: in Sicilia altri 1.121 nuovi casi e 20 morti

In Sicilia sono 1.121 i nuovi casi di Covid (a fronte di 12.565 test effettuati )secondo l'ultimo bollettino di aggiornamento del ministero della Salute sull'emergenza sanitaria. Ieri i nuovi casi erano stati 1.350. E c'erano state sei vittime. Nelle ultime 24 ore sono invece morte 20 persone che hanno portato a 6.239 il totale dei deceduti per coronavirus in Sicilia, regione che nonostante il lieve calo di nuovi positivi resta ampiamente la prima in Italia per contagi, per persone ricoverate e per vittime. In diminuzione anche l’incidenza scende al 9%, ieri era al 12% .

Pubblicità

Una situazione comunque davvero grave per l'Isola che da domani vedrà in vigore anche nuove restrizioni da zona arancione in 55 Comuni dove i focolai hanno superato i livelli di guardia. I nuovi 1.121 contagiati hanno portato il numero degli attuali positivi in Sicilia a 24.146 (ieri erano 23.460) di cui 23.329 in isolamento domiciliare (ieri erano 22.672), 729 ricoverati in ospedale con sintomi da Covi (ieri erano 704), 88 ricoverati gravi in Terapia intensiva (ieri erano 84), con 12 ingressi in Rianimazione nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 6).

Il totale di casi di Covi dall'inizio della pandemia in Sicilia è arrivato oggi a 265.673, le guarigioni sono state in totale 235.288 con 415 pazienti dimessi o dichiarati guariti nelle ultime 24 ore.

A livello provinciale ecco la distribuzione dei 1.121 nuovi casi così come cominciati dalle Aspa di competenza: Palermo 348, Catania 296, Messina 4, Siracusa 133, Ragusa 80, Trapani 67, Caltanissetta 103, Agrigento 2, Enna, 88.

In Italia

Sono 4.168 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.923. Sono invece 44 le vittime in un giorno, rispetto alle 23 di ieri. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.488.779, i morti 128.795. I dimessi e i guariti sono invece 4.224.429, con un incremento di 3.505 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 135.555 con un aumento di 617 casi nelle ultime 24 ore.



Sono 101.341 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 175.539. Il tasso di positività è del 4,11%, in aumento rispetto al 3,3% di ieri.



Sono 485 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 13 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero, sono 45. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.928, rispetto a ieri sono 158 in più.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA