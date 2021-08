Coronavirus, il bollettino del 3 agosto: con 809 nuovi casi la Sicilia torna prima in Italia

Sale e scende la Sicilia sulla cresta della nuova ondata di contagi da coronavirus. Oggi sale, anzi si impenna. Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, nell'Isola nelle ultime 24 ore sono state registrate 809 nuove infezioni da Sars-CoV-2 e ci sono state 6 vittime. Ieri i contagi erano stati 262 e i morti 3. I numeri di oggi riportano la regione al primo posto in italia per nuovi casi, ma anche i 6 decessi sono un primato oggi in tutto il Paese. Certo, sul balzo in avanti pesa anche l'aumento dei test effettuati: nelle ultime 24 ore in Sicilia sono state processati 14.296 tamponi, mentre ieri erano stati 7.718. L’incidenza dei positivi sui tamponi eseguiti è ora al 5,7%, oltre il doppio di quella nazionale. Ma purtroppo aumentano a ritmo elevato anche le ospedalizzazioni, parametro che rischia di far ripiombare molto presto la Sicilia in zona gialla.

Con gli 809 contagi di oggi salgono a 11.757 (+408 rispetto a ieri) gli attuali positivi in Sicilia. Solo il Veneto (12.606) ha in questo momento più malati di Covid. Nell'Isola sono 11.387 i positivi in isolamento domiciliare fiduciario, mentre 338 sono ricoverati in ospedale con sintomi (+18 rispetto a ieri) e 32 (-2 rispetto a ieri) sono i pazienti più gravi ricoverati in Terapia intensiva con nessun nuovo ingresso nelle ultime 24 ore.

I casi totali di coronavirus in Sicilia sono invece 244.612 (ieri erano 243.803), i guariti sono 226.799 con 395 pazienti "dimessi" nelle ultime 24 ore, mentre i decessi con gli ultimi 6 hanno raggiunto quota 6.056.

La provincia più colpita oggi risulta quella palermitana, ma preoccupano anche i tanti focolai attivi nelle altre province. Ecco i casi provincia per provincia: Palermo 196, Catania 102, Messina 38, Siracusa 40, Trapani 71, Ragusa 151, Caltanissetta 63, Agrigento 119, Enna 29.

In Italia

Sono 4.845 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.190. Sono invece 27 le vittime in un giorno (ieri erano state 23).

I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.363.374, i morti 128.115. I dimessi e i guariti sono invece 4.141.043, con un incremento di 3.615 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 94.216, in aumento di 1.199 unità nelle ultime 24 ore.

Sono 209.719 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 83.223. Il tasso di positività è del 2,3%, in calo rispetto al 3,8% di ieri.

Sono 258 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 9 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 26 (ieri erano 25). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.196, 126 in più rispetto a ieri.

