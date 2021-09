Coronavirus, il bollettino del 5 settembre: in Sicilia 1.024 nuovi casi e altri 10 morti

Restano più o meno stabili nell'Isola i contagi da Sars-CoV-2. In Sicilia secondo il bollettino odierno del ministero della Salute nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.024 nuovi casi di coronavirus (su 14.242 tamponi) e si contano purtroppo altri 10 morti di Covid-19. Ieri i nuovi casi erano stati 1.200 (su 18.260 tamponi) mentre le vittime comunicate erano state 22. La Regione siciliana ha reso noto che i deceduti comunicati in data odierna sono avvenuti: 4 il 4 settembre, 5 il 3 settembre, 1 il 2 settembre.

La Sicilia è come al solito la prima regione in Italia per diffusione del virus con ampio margine su tutte le altre regioni. Basti pensare che il Veneto, seconda regione per contagi con 573 nuovi positivi, ne ha praticamente la metà di quelli della nostra isola. Sale pure l’incidenza che oggi è al 7,2% contro il 6,6% di ieri. E anche come ricoveri e decessi i numeri siciliani sono davvero impietosi.

E' la provincia di Palermo quella fa registrare il maggior incremento di nuovi casi oggi: nel territorio del capoluogo sono 379 i contagi intercettati dagli screening delle ultime 24 ore, poi Siracusa con 158, Catania con 139, Ragusa con 107, Caltanissetta con 88, Trapani con 70, Agrigento con 50, Enna con 21 e Messina con 12.

In totale sono 965 le persone ricoverate in Sicilia, dato identico a ieri anche se cambiano leggermente i numeri: 845 sono ricoverati nei reparti Covid ordinari (ieri era 848) e 120 in Rianimazione (ieri erano 117) con 10 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 12). Nell'Isola ci sono attualmente 28.462 positivi, di cui 27.497 in isolamento domiciliare.

I casi totali di coronavirus dall'inizio della pandemia sono 282.459, i guariti 247.552 (873 nelle ultime 24 ore) e i decessi totali sono ormai arrivati a 6.445.

IN ITALIA

Sono 5.315 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.157. Sono invece 49 le vittime

in un giorno, rispetto alle 56 di ieri. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.571.440, i morti 129.515. I dimessi e i guariti sono invece 4.305.223, con un incremento di 5.602 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi sono 136.702, con un decremento di 337 casi nelle ultime 24 ore.

Sono 259.756 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano

stati 331.350. Il tasso di positività è del 2%, rispetto al 1,8% di ieri.

Sono 572 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 3 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 37. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.216, si tratta di 12 persone in più rispetto a ieri.

