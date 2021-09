Coronavirus, il bollettino del 9 settembre: in Sicilia 929 nuovi casi e altre 12 vittime

Risalgono leggermente i contagi in Sicilia, che restano però sotto quota mille. Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono state diagnosticate in Sicilia 929 nuove infezioni da SARS-CoV-2 ( a fronte di 19.292 test) e si sono registrate altre 12 vittime. Ieri i nuovi casi in Sicilia erano stati 877 (su 19.357 tamponi) ed erano stati segnalati 29 decessi. L’incidenza oggi sale al 4,8 ieri era al 4,5%.

E' lenta quindi la frenata della pandemia nell'Isola, che resta la prima regione d'Italia per nuovi casi, per attualmente positivi, per ricoverati e per trend dei decessi. Anche l’incidenza resta alta solo in Sicilia, con oltre 150 casi ogni100.000 abitanti. In tutte le altre regioni l’incidenza è inferiore a 100 e, fra queste, la metà ne registra 50, il valore che in passato era la soglia limite per regioni gialle.

Oggi è la provincia di Catania quella fa registrare il maggior incremento di contagi. Ecco la suddivisione dei nuovi 929 casi provincia per provincia: Catania 292, Siracusa 158, Palermo 123, Messina 118, Ragusa 70, Trapani 68, Enna 50, Agrigento 49, Caltanissetta 1.

Con i nuovi 929 contagiati, la Sicilia ha raggiunto un numero di attualmente positivi pari 27.189 in diminuzione rispetto a ieri (quando erano 28.016) grazie alle guarigioni. 26.263 sono in isolamento domiciliare, 809 (ieri 823) sono ricoverati in reparti ordinari con sintomi da Covid, 117 sono ricoverati in gravi condizioni in Terapia intensiva (ieri 116) con 7 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (ieri 6).

I casi di coronavirus totali in Sicilia dall'inizio della pandemia sono 286.083, le guarigioni sono 252.369 con bel 1.744 guariti nelle ultime 24 ore, mentre i decessi con i 12 odierni sono arrivati a 6.525. La Regione siciliana ha comunicato che i decessi dichiarati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: 3 l’8 settembre, 3 il 7 settembre, 1 il 6 settembre, 1 il 5 settembre, 1 il 4 settembre, 1 il 1 settembre, 1 il 31 luglio, 1 il 17 luglio.

In Italia

Sono 5.522 i nuovi contagi da Covid in Italia (ieri 5923 ), secondo i dati del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 59 morti (ieri 69) che portano a 129.766 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 291.468 tamponi, con un tasso positività che cala all’1,89% (ieri 2%).

In calo le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 4230 (ieri 4235), con un calo di 5 persone rispetto a ieri mentre sono 558 i ricoverati in terapia intensiva (-6 rispetto a ieri), con 38 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.331.257 i guariti (+7.122 ) e 129.918 gli attualmente positivi (-1.663 ).

