Covid, il bollettino del 21 agosto: in Sicilia 1.739 casi e 12 morti

Salgono ancora i casi di covid in Sicilia: nelle ultime 24 i nuovi positivi sono stati 1.739 (ieri 1.508) mentre i morti sono stati 12 (come ieri) e il totale delle vittime siciliane del virus sale così a 6.203.

E’ quanto emerge dal bollettino covid del 21 agosto diffuso dal ministero della Salute.

Se consideriamo che i casi in tutta Italia sono stati 7.470, la Sicilia da sola un quarto di tutti i casi nazionali.

Di fronte ai 363 guariti, il numero delle persone attualmente positive in Sicilia sfonda quota 22 mila e si attesta a 22.629 con un incremento di 1.364.

Non ci sono buone notizie nemmeno dagli ospedali perché le persone attualmente ricoverate sono ora 761, 85 delle quali in rianimazione (con 5 nuovi ingressi) e 677 in area medica.

I tamponi processati sono stati 20.812 e dunque il tasso di positività schizza al 8,35%. In Lombardia ad esempio c’è stato quasi il doppio dei tamponi ma circa un quarto dei casi.

LE PROVINCE: Ecco il dettaglio delle nove province siciiane

Palermo: 76.087 casi complessivi (334 nuovi casi)

Catania: 65.778 (233)

Messina: 29.282 (487)

Siracusa: 19.054 (185)

Ragusa: 17.123 (126)

Trapani: 16.674 (95)

Caltanissetta: 15.796 (105)

Agrigento: 15.486 (93)

Enna: 7.922 (81)



IN ITALIA: Sono 7.470 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.224. Sono 45 invece le vittime in un giorno, in lieve calo rispetto alle 49 di ieri. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.478.691, i morti 128.728. I dimessi e i guariti sono invece 4.216.542, con un incremento di 5.462 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 133.421 con un aumento di 1.959 casi nelle ultime 24 ore.

Sono 255.218 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano

stati 220.656. Il tasso di positività è del 2,93%, in leggero calo rispetto al 3,2% di ieri.

Sono 466 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 11 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri,

secondo i dati del ministero della Salute, sono 40. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.733, rispetto a ieri sono 41 in più.









