Covid, il bollettino del 23 ottobre: in Sicilia numero di positivi invariato (rispetto a ieri) +1.281

Un dato molto simile a quello registrato ieri quando i nuovi positivi al Covid in Sicilia erano stati 1.282. Il report di oggi del Ministero della Salute riporta altri 1.281 casi di positività al virus, a fronte di 11.618 tamponi processati, e altre 3 vittime. Il tasso di positività è all’8%, in diminuzione rispetto al 11,1% di ieri. La Sicilia è all’ottavo posto per contagi. A livello di ospedalizzazioni sono 266 i ricoverati con sintomi (sette in meno di ieri, dei quali 17 in terapia intensiva (uno in meno di ieri).

I casi nelle singole province:

Catania: 394.375 (312)

Palermo: 387.396 (240)

Messina: 238.507 (252)

Siracusa: 149.593 (85)

Agrigento: 131.135 (56)

Trapani: 126.481 (221)

Ragusa: 115.285 (64)

Caltanissetta: 90.342 (26)

Enna: 46.692 (25).

IN ITALIA: Sono 25.554 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, contro i 31.775 di ieri, secondo l'aggiornamento quotidiano del ministero della Salute. Le vittime sono 52 contro le 92 di ieri. Il tasso di positività è di 15,80% (ieri 16,25%). I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono stati 161.787 contro i 195.575 del giorno precedente.

