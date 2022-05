Covid, a Catania e provincia 50mila persone saranno contattate per la quarta dose

E’ operativo a Catania l’ufficio della struttura commissariale preposto a fornire informazioni sulla quarta dose vaccinale contro il Covid19. A renderlo noto il commissario per l’emergenza Covid di Catania Pino Liberti. A fronte delle circa 2.500 somministrazioni registrate, ci sono quasi 50.000 persone in tutta la provincia che gli operatori contatteranno una ad una, raggiungendo così quanti non hanno ancora fatto il secondo booster perché non correttamente informati, per scetticismo o difficoltà oggettive.

Pubblicità

Agli utenti saranno fornite informazioni sull'importanza della copertura vaccinale per la salute, i siti territoriali con orari e numero di telefono, la vaccinazione domiciliare. Gli utenti hanno risposto alle prime chiamate dando un feedback positivo. «Il nostro modus operandi - spiega Liberti - è improntato a un’attività di sensibilizzazione che accorci le distanze con le persone. L’anziano che riceve una telefonata e viene ascoltato, anche con i suoi dubbi o paure, sarà una persona più motivata e incoraggiata. L’aspetto umano è prioritario e non va trascurato. Dopo gli over 80 proseguiremo con i fragili over 60».



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA