Covid, Bassetti contro la Sicilia per i morti nuovamente “spalmati”: «Così il bollettino danneggia l'Italia»

«Ieri a livello europeo abbiamo contato in Italia il record di decessi, 434, e poi scopriamo che ci sono 70 morti registrati in Sicilia che si riferivano ai giorni precedenti. Mi chiedo che senso può avere dare ancora questi numeri con il bollettino che hanno il solo scopo di creare allarmismo e ansia. In più c'è un danno per l’immagine del Paese all’estero, sembra che abbiamo gli ospedali che saltano in aria. Continuo a rimanere perplesso ma nessuno mi ascolta, la strada è quella dei burocrati contro i medici. E poi è chiaro che una buona parte dei ricoveri e decessi non riguarda pazienti con polmonite da Covid ma asintomatici positivi che hanno altri problemi». Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, ritorna sulla sua proposta di eliminare il bollettino Covid quotidiano.

Come è noto, nel bollettino di ieri per quanto riguarda i decessi ci sono state delle aggiunte, la Sicilia infatti ha riconteggiato il numero dei morti riportando solo ieri quelli avvenuti alcuni giorni fa: un numero abbastanza alto che in un certo senso ha "drogato" il dato finale delle vittime anche se non ha cambiato la sostanza: ovvero che dall'inizio dell'epidemia in Sicilia ci sono stati oltre 8.000 morti.

In pratica però la Sicilia è tornata a fare quello che era già stato fatto in passato per non finire in zona rossa, ovvero "spalmare" su più giorni - il frase infelice "spaliamo i morti" fu utilizzato dallo stesso assessore regionale alla Salute Ruggero Razza - i numeri delle vittime per evitare le restrizioni. Una pratica che poi portò a una inchiesta scandalo.

