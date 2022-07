Covid, bollettino 8 luglio: in Sicilia ancora 8.060 casi con Catania e Palermo "ex aequo"

Sono 8.060 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 30.557 tamponi processati in Sicilia secondo il bollettino odierno. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 8.739. Il tasso di positività scende al 26,3% il giorno precedente era al 28%. La Sicilia è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 127.311 con un aumento di 6.651 casi. I guariti sono 2.573 mentre 13 sono le vittime che portano il totale dei decessi a 11.280. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 1001, 22 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 40, sette in più rispetto al giorno prima.

I nuovi positivi nelle singole province dell'isola:

Palermo: 330.214 (1935)

Catania: 291.058 (1996)

Messina: 192.715 (1653)

Siracusa: 125.152 (831)

Agrigento: 107.599 (900)

Trapani: 103.449 (748)

Ragusa: 98.605 (631)

Caltanissetta: 78.095 (393)

Enna: 38.561 (150).

IN ITALIA: Sono 100.690 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 107.240. Le vittime sono invece 105 in aumento rispetto alle 94 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 371.874 tamponi con il tasso di positività che si attesta 27%, stabile rispetto a ieri. Sono 361 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 18 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 51. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.632, 80 in più di ieri.

