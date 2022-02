Covid, bollettino del 10 febbraio: in Sicilia altri 7.194 positivi. Messina è la prima per contagi

Sono 7.194 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 47.519 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 7.248. Il tasso di positività sale al 15,1 ieri era al 14,1%. La Regione comunica che ci sono altri 375 casi che si riferiscono a giorni precedenti L'isola è al quinto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 274.873 con un decremento di 845 casi. I guariti sono 8.389 mentre le vittime sono 25 e portano il totale dei decessi a 8.948. Sul fronte ospedaliero sono 1.471 ricoverati, con 13 casi in meno rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 115, lo stesso dato di ieri.

I dati del contagio nelle singole province:

Palermo: 166.365 (1319)

Catania: 165.795 (1422)

Messina: 86.272 (1828)

Siracusa: 64.492 (785)

Ragusa: 51.605 (575)

Trapani: 48.944 (582)

Agrigento: 47.149 (458)

Caltanissetta: 45.276 (473)

Enna: 20.205 (127).

IN ITALIA: Sono 75.861 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 81.367. Le vittime sono invece 325, mentre ieri erano state 384.

Sono 683.715 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 731.284. Il tasso di positività è all’11,1%, lo stesso di ieri. Sono invece 1.322 i pazienti in terapia intensiva, 28 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 83. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 17.354, ovvero 578 in meno rispetto a ieri. A poco più di due anni dall’inizio della pandemia, l’'Italia supera i 150mila morti per Covid: sono 150.221, secondo i dati del ministero della Salute. Sono invece 11.923.631 gli italiani che hanno contratto il virus mentre gli attualmente positivi sono 1.813.274, in calo di 61.351 nelle ultime 24 ore. I dimessi e i guariti sono invece 9.960.136 con un incremento di 137.221 rispetto a ieri.

