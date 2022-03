Covid, bollettino del 10 marzo: contagio in Sicilia non si ferma. Ci sono altri 5.528 casi

Sono 5.528 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 34.350 tamponi processati in Sicilia; ieri erano 4.884. Il tasso di positività sale al 16%, ieri era al 13,3%. L'isola è al terzo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 222.421 con un incremento di 2.359 casi. I guariti sono 4.082 mentre le vittime sono 15 portano il totale dei decessi a 9.696. Sul fronte ospedaliero sono 933 ricoverati con 23 ricoveri in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 64, due casi in meno rispetto a ieri.

I casi di contagio nelle singole province:

Palermo: 198.824 (1591)

Catania: 190.543 (900)

Messina: 109.377 (936)

Siracusa: 79.199 (439)

Ragusa: 61.981 (555)

Trapani: 60.761 (710)

Agrigento: 60.100 (805)

Caltanissetta: 52.484 (326)

Enna: 24.608 (194).

IN ITALIA: Sono 54.230 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 48.483. Le vittime sono invece 136 (ieri erano state 156). Sono 453.34 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 433.961. Il tasso di positività è al 12%, in lieve aumento rispetto all’11,7% di ieri. Sono invece 546 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 17 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 48. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.414, ovvero 161 in meno rispetto a ieri.

