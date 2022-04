Covid, bollettino del 13 aprile: in Sicilia altri 3.764 casi ma 558 si riferiscono a giorni precedenti

Ancora 3.764 casi di positività al Covid in Sicilia con una nota della Regione che comunica che sul numero complessivo dei casi confermati, 558 sono relativi a giorni precedenti al 12 aprile, e che anche i decessi riportati oggi (27) si riferiscono ad alcuni giorni precedenti. Gli ulteriori positivi sono stati registrati a fronte di 26.773 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 5.692. Il tasso di positività scende al 14% mentre ieri era al 16%. L'isola è oggi all’ottavo posto per contagi. Gli attuali positivi sono complessivamente 142.425 con un decremento di 5.882 casi. I guariti sono 10.177 mentre il totale dei decessi è 10.309. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 1.003, 34 in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 59, 1 in meno rispetto a ieri.

Il contagio nelle singole province:

Palermo: 248.754 (935)

Catania: 217.250 (784)

Messina: 146.694 (792)

Siracusa: 94.270 (434)

Agrigento: 80.925 (390)

Trapani: 79.298 (411)

Ragusa: 76.253 (237)

Caltanissetta: 63.263 (199)

Enna: 30.336 (140).

IN ITALIA: Sono 62.037 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 83.643. Le vittime sono invece 155, in calo

rispetto alle 169 di ieri. Sono 1.227.858 le persone attualmente positive al Covid, 887 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 15.467.395 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 161.187. I dimessi e i guariti sono 14.078.350, con un incremento di 63.318 rispetto a ieri. Sono 419.995 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 563.018. Il tasso di positività è al 14,8%, stabile rispetto a ieri. Sono 449 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, (ieri 463) 14 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate ed uscite. Gli ingressi giornalieri sono 42. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.166, (ieri 10.207) ovvero 41 in meno rispetto a ieri.

