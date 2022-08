Covid, bollettino del 14 agosto: in Sicilia 1.567nuovi casi, 2.242 guariti e 7 vittime

Numeri ancora in calo per quel che riguarda i contagi di coronavirus. Sono 1.567 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 11.106 tamponi processati. Ieri erano 2.087. Il tasso di positività è al 14%, in diminuzione rispetto al 15,7% di ieri.

La Sicilia è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 112.818 con un decremento di 682 casi. I guariti sono 2.242 e 7 le vittime, che portano il totale dei decessi a 11.900.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 709, 26 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 31, lo stesso numero rispetto a ieri. A livello provinciale si registrano a Palermo 319 casi, Catania 298, Messina 293, Siracusa 149, Trapani 178, Ragusa 94, Caltanissetta 84, Agrigento 128, Enna 24.

IN ITALIA

Sono 19.457 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 24.787. Le vittime sono

78, in calo rispetto alle 129 di ieri. Il tasso è al 14,8 %, in rialzo rispetto a ieri.

Sono invece 298 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre gli ingressi giornalieri sono 30. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 7.543, in lieve calo nelle ultimo 24 ore.



