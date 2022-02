Covid, bollettino del 14 febbraio: in Sicilia contagiati scendono a 2.524

Dai dati del bollettino del Ministero della Salute emerge che i nuovi positivi in Sicilia sono 2.524 (ieri erano 5.062) a fronte di 19.703 tamponi processati, dato che porta il tasso di positività a 12,8%. In regione oggi si registrano 19 decessi (ieri erano 12). I guariti sono 1.770 e gli attualmente positivi registrano un incremento di 894 unità attestandosi su un numero totale di 260.900. Il numero dei ricoveri nei reparti ordinari è di 1.314, sono 116 i ricoveri in terapia intensiva con 7 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 259.470 persone.

Pubblicità

La situazione dei contagi nelle singole province:

Palermo: 170.604 (660)

Catania: 170.155 (648)

Messina: 89.567 (341)

Siracusa: 66.750 (232)

Ragusa: 53.010 (167)

Trapani: 50.565 (165)

Agrigento: 48.536 (182)

Caltanissetta: 46.303 (160)

Enna: 20.802 (128).

IN ITALIA: Sono 28.630 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 51.959. Le vittime sono invece 281, mentre ieri erano state 191. Sono 283.891 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 462.881. Il tasso di positività è al 10%, in calo rispetto all’11,2% di ieri. Sono invece 1.173 i pazienti in terapia intensiva, 17 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 63. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 16.050, ovvero 10 in meno rispetto a ieri.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA