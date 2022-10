Covid, bollettino del 14 ottobre: in Sicilia 1.383 nuovi positivi e zero vittime

In Sicilia gli ultimi positivi al Covid sono 1.383 a fronte di 10.636 tamponi processati. Nessuna nuova vittima è stata invece registrata dal Ministero della Salute. La Regione rientra tra le 12 in Italia classificate a rischio moderato. Ieri i positivi erano 1.443. Il tasso di positività è al 13%, in aumento al 12,6% di ieri. La Sicilia è al nono posto per contagi. Gli attuali positivi sono 17.017, con un aumento di 1.037 casi. I nuovi guariti sono 346, nessuna vittima con il numero totale dei decessi che resta a 12.210. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 251, uno in più di ieri, mentre in terapia intensiva sono 20, due in più di ieri.

A livello provinciale si registrano a Palermo 321 casi, Catania 280, Messina 280, Siracusa 149, Trapani 124, Ragusa 78, Caltanissetta 37, Agrigento 63, Enna 51.

IN ITALIA: Sono 40.580 i nuovi contagiati da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 45.705), secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 98 (ieri ne erano state notificate 66). Il tasso di positività è di 18,74% (ieri era al 19,18%). I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 216.511 rispetto ai 238.253 del giorno precedente.

