Covid, bollettino del 16 giugno: in Sicilia ancora 2.878 casi

Sono 2.878 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 16.285 tamponi processati in Sicilia secondo il bollettino di ieri. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 2.734. Il tasso di positività sale al 17,6%, il giorno precedente era al 15,2%. La Sicilia è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 47.160 con un decremento di 85 casi. I guariti sono 3.450 mentre le vittime sono 10 e portano il totale dei decessi a 11.101. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 583, tre in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 25, uno in meno rispetto al giorno prima.

Il contagio nelle singole province:

Palermo: 295.156 (1064)

Catania: 259.332 (914)

Messina: 175.342 (287)

Siracusa: 113.211 (299)

Agrigento: 97.019 (232)

Trapani: 94.889 (148)

Ragusa: 89.433 (259)

Caltanissetta: 73.108 (117)

Enna: 35.205 (55).

IN ITALIA: Sono 36.573 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 31.885. Le vittime sono invece 64, in aumento rispetto alle 48 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 194.676 tamponi con il tasso di positività al 18,7%, in aumento rispetto al 16,3% di ieri. Sono 192 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in più di

ieri. Gli ingressi giornalieri sono 20. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.303, ovvero 85 in più di ieri. Gli attualmente positivi sono 600.781, dunque 3.104 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.773.764 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 167.617. I dimessi e i guariti sono 17.005.366, con un incremento di 40.108.



