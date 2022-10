Covid, bollettino del 18 ottobre: in Sicilia i casi risalgono a 2.071

Sono 2.071 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 14.075 tamponi processati. Ieri i positivi erano 535. Il tasso di positività è al 14,7%, in aumento rispetto al 10,7% di ieri. La Sicilia è al nono posto per contagi. Gli attuali positivi sono 19.738 con un aumento di 1.505 casi. I nuovi guariti sono 564, due le vittime, che portano il totale a 12.218. Sul fronte ospedaliero, i ricoverati sono 279, 3 in meno di ieri, mentre in terapia intensiva sono 21, uno in più di ieri.

A livello provinciale si registrano a Palermo 513 casi, Catania 427, Messina 362, Siracusa 190, Trapani 160, Ragusa 131, Caltanissetta 100, Agrigento 134, Enna 54.

In Italia: Sono 58.360 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, contro i 13.439 di ieri, secondo l'aggiornamento quotidiano del ministero della Salute. Le vittime sono 113, contro le 93 di ieri. Il tasso di positività è del 17,7% (ieri era 15,95%). I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono stati 329.569, contro gli 84.220 del giorno precedente. Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 23.172.370, indica l'aggiornamento del ministero della Salute. Sono 254 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (ieri erano 254), nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 32. I ricoverati nei reparti ordinari sono 6993 , ossia 65 in più rispetto ai 6.928 di ieri. Gli attualmente positivi sono 543.207. Dimessi e guariti sono 22.450.969 , mentre dall’inizio della pandemia i decessi sono stati 178.194.

