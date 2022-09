Altri 1.207 casi di contagio al Covid in Sicilia. I dati sono stati rilevati dal Ministero della Salute e sono relativi alle ultime 24 ore.

IN ITALIA: Sono 19.160 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 20.503. Le vittime sono 91, in aumento rispetto alle 68 di ieri. I tamponi effettuati sono 158.970. Il tasso è al 12,1%, in calo rispetto al 13,2% di ieri.

