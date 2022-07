Covid, bollettino del 20 luglio: in Sicilia ancora 6.236 positivi

Sono 6.236 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 29.737 tamponi processati in Sicilia secondo il bollettino odierno. Ieri i nuovi positivi erano 8.676. Il tasso di positività scende appena sotto il 21%, il giorno precedente era al 25%. La Sicilia è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 161.279 con un aumento di 145 casi. I guariti sono 6.807 mentre si registrano 26 vittime che portano il totale dei decessi 11.480. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 1027, 52 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 47, esattamente come il giorno prima.

I dati nelle singole province:

Catania: 356.843 (1632)

Palermo: 349.980 (1566)

Messina: 207.316 (932)

Siracusa: 133.931 (631)

Agrigento: 116.849 (661)

Trapani: 111.261 (637)

Ragusa: 104.690 (488)

Caltanissetta: 82.546 (285)

Enna: 41.901 (146).

In Italia: Sono 86.067 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 120.683. Le vittime sono invece 157, in calo rispetto alle 176 di ieri. Il tasso è al 22,6%, sostanzialmente stabile (ieri 23,2%), e sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 380.121 tamponi. Sono invece 410 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 meno di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 42. I ricoverati nei reparti ordinari sono 11.037, rispetto a ieri 62 in più. Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.459.376, rispetto a ieri 6.435 in più. In totale sono 20.385.814 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 170.370. I dimessi e i guariti sono 170.370 con un incremento di 80.209.



