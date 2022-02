Covid, bollettino del 23 febbraio: in Sicilia ancora 5.272 casi e 38 morti

Sono 5.272 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 37.204 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 5.795. Il tasso di positività scende al 14,1% ieri era al 17,3%. L'isola è al terzo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 231.878 con un decremento di 16.059 casi. I guariti sono 21.449 mentre le vittime sono 38 e portano il totale dei decessi a 9.348. Sul fronte ospedaliero sono 1.215 ricoverati, con 39 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 81, con quattro caso in meno rispetto a ieri.

I casi di contagio nelle singole province:

Palermo: 181.141 (1630)

Catania: 179.472 (878)

Messina: 97.521 (919)

Siracusa: 72.884 (532)

Ragusa: 56.375 (308)

Trapani: 53.872 (352)

Agrigento: 52.309 (456)

Caltanissetta: 48.962 (232)

Enna: 22.242 (121).

IN ITALIA: Sono 49.040 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 60.029. Le vittime sono invece 252 (ieri erano state 322). Sono 479.447 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 603.639. Il tasso di positività è al 10,2%, in lieve aumento rispetto al 9,9% di ieri. Sono invece 886 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 10 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 81. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 12.527, ovvero 549 in meno rispetto a ieri.

