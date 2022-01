Covid, bollettino del 24 gennaio: in Sicilia i casi di contagio scendono a 3.629

Sono 3.629 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 26.096 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 5.394. Il tasso di positività scende al 13,9 %( ieri era al 15,4%). L’isola è all’ottavo posto in Italia per contagi. Gli attuali positivi sono 214.783 con un aumento di 2.605 casi. I guariti sono 991, 33 le vittime che portano il totale dei decessi a 8.214. Sul fronte ospedaliero sono 1.625 ricoverati, con 35 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 164, lo stesso numero rispetto a ieri.

Pubblicità

Nelle singole province dell'Isola ecco gli ultimi casi registrati (tra parentesi):

Palermo: 141.543 (578)

Catania: 141.295 (940)

Messina: 68.940 (574)

Siracusa: 51.114 (538)

Ragusa: 39.762 (331)

Trapani: 39.247 (191)

Agrigento: 38.848 (175)

Caltanissetta: 37.061 (258)

Enna: 17.534 (44).

IN ITALIA:

Sono 77.696 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 138.860. Le vittime sono invece 352, mentre ieri erano state 227. Sono 519.293 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 933.384. Il tasso di positività è al 15%, stabile rispetto al 14,9% di ieri. Sono 1.685, lo stesso numero di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 101. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.862, ovvero 235 in più rispetto a ieri.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA