Covid, bollettino del 28 settembre: in Sicilia altri 1.314 positivi

Sono 1.314 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 10.708 tamponi processati. Ieri i positivi erano 1.615. Il tasso di positività è al 12,3%, in leggera diminuzione rispetto al 12,6% di ieri. La Sicilia è all’ottavo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 21.703, con una diminuzione di 1.683 casi. I nuovi guariti sono 2.994, tre le vittime che portano il totale dei decessi a 12.199. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 177, 11 in meno rispetto al dato di ieri, e in terapia intensiva sono 12, due meno rispetto al giorno prima.

I casi nelle singole province:

Catania: 386.647 (344)

Palermo: 379.715 (313)

Messina: 232.989 (163)

Siracusa: 146.386 (165)

Agrigento: 129.485 (60)

Trapani: 123.586 (96)

Ragusa: 113.510 (82)

Caltanissetta: 89.146 (64)

Enna: 45.994 (27).

IN iTALIA: Sono 36.632 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 44.878. Le vittime sono 48, in diminuzione rispetto alle 64 di ieri. Il tasso di positività è al 18,4%, mantenendosi stabile rispetto a ieri. I tamponi molecolari e antigenici sono 198.918. (ieri 243.421).

Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.395.282, come emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono 139, 11 in più rispetto a ieri quando erano 128, i pazienti ricoverati in terapia intensiva nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 26 . I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.715, 62 in più rispetto a ieri quando erano 3.653. Gli attualmente positivi sono 459.373. Dimessi e guariti sono 21.758.885 mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 177.024.



