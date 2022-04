Covid, bollettino del 29 aprile: in Sicilia il contagio fa piccoli passi indietro (3.462 casi)

Il contagio da Covid in Sicilia sembra voler fare piccoli passi indietro. Cifre in discesa rispetto ai giorni scorsi con altri 3.462 casi positivi registrati a fronte di 25.118 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 4.106. Il tasso di positività scende al 13,8% mentre ieri era al 14%. La Sicilia è oggi all’ottavo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 122.198 con un decremento di 2.463 casi. I guariti sono 6.449 mentre le vittime sono 19 e portano il totale dei decessi a 10.568. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 874, 23 in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 48, uno in più rispetto a ieri.

I casi di contagio nelle singole province:

Palermo: 265.809 (940)

Catania: 230.867 (911)

Messina: 159.111 (429)

Siracusa: 100.785 (357)

Agrigento: 87.130 (387)

Trapani: 85.429 (410)

Ragusa: 80.634 (274)

Caltanissetta: 66.519 (217)

Enna: 32.198 (80).

IN ITALIA: Sono 58.861 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 69.204. Le vittime sono invece 133, in lieve aumento rispetto alle 131 registrate ieri. Sono 381.239 i tamponi molecolari e antigenici. Ieri erano stati 441.526. Il tasso di positività è al 15,4%, in lieve calo rispetto al 15,7% di ieri. Sono 371 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 11 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 38. I ricoverati nei reparti ordinari tornano ancora sotto quota 10mila: sono 9.942, ovvero 134 in meno rispetto a ieri.

