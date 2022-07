Covid, bollettino del 29 luglio: altri 3.566 casi in Sicilia. Catania e Palermo quasi ex aequo

Sono 3.566 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 20.615 tamponi processati. Ieri erano 4.096. Il tasso di positività scende di poco al di sopra del 17,3% ieri era al 17,8%. La Sicilia è al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 171.444 con una diminuzione di 341 casi. I guariti sono 4.224 e 17 vittime che portano il totale dei decessi resta 11.635. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 1007, 16 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 52, uno in meno rispetto a ieri.

I dati del contagio nelle singole province:

Catania: 366.744 (836)

Palermo: 358.960 (801)

Messina: 215.451 (669)

Siracusa: 137.726 (343)

Agrigento: 121.290 (378)

Trapani: 115.314 (355)

Ragusa: 107.424 (233)

Caltanissetta: 84.641 (181)

Enna: 43.027 (104).

IN ITALIA: Sono 54.088 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 60.381. Le vittime sono 244, in aumento rispetto alle 199 di ieri. Il tasso è al 19,2%, in calo rispetto a ieri quando era al 20,3%. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 281.658 tamponi. Sono invece 400 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (6 meno di ieri), mentre gli ingressi giornalieri sono 38. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 10.768, rispetto a ieri 143 in meno.

