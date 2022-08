Covid, bollettino del 3 agosto: in Sicilia ancora 2.957 positivi e 30 vittime

Sono 2.957 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 18.470 tamponi processati. Ieri erano 4.737. Il tasso di positività è al 16% in diminuzione rispetto al 18,8% ieri.

La Sicilia è al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 171.545 con un decremento di 1.289 casi. I guariti sono 4.559 e 30 vittime che portano il totale dei decessi resta 11.735.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 925, 7 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 45, due in meno rispetto a ieri.

I dati nelle singole province:

Catania: 370.208 (678)

Palermo: 362.654 (779)

Messina: 218.512 (470)

Siracusa: 139.129 (289)

Agrigento: 122.873 (330)

Trapani: 116.706 (314)

Ragusa: 108.520 (237)

Caltanissetta: 85.345 (121)

Enna: 43.523 (82).

IN ITALIA sono 45.621 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri i contagiati erano stati 64.861. Le vittime sono 171, in calo rispetto alle 190 di ieri. Il tasso è al 17,8%, stabile rispetto a ieri quando era al 18,3%. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 255.797 tamponi. Sono invece 396 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, dieci in più rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 47. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 10.006, rispetto a ieri 239 in meno.

