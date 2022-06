Covid, bollettino del 3 giugno: nel post festivo la Sicilia registra 678 casi

Il virus sembra voler fare un passo indietro in Sicilia dove nelle ultime 24 sono stati registrati 678 casi. Un dato decisamente inferiore a quello dei giorni scorsi ma va ricordato che come sempre le cifre che seguono un giorno festivo, ieri era la Festa della Repubblica, sono sempre più basse per il minor numero di tamponi effettuati (8.654 quelli processati ieri). Il tasso di positività è poco al di sopra del 7,8 %, ieri era al 12,6%. La Sicilia è ormai stabilmente al quarto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 58.980 con una diminuzione di 209 casi. I guariti sono 1.146 mentre le vittime sono 5 e portano il totale dei decessi a 10.973. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 543, 18 in più di ieri, in terapia intensiva sono 25, esattamente come il giorno prima.

Il dato del contagio nelle singole province:

Palermo: 285.681 (295)

Catania: 250.818 (279)

Messina: 171.369 (38)

Siracusa: 109.994 (58)

Agrigento: 94.931 (53)

Trapani: 92.909 (80)

Ragusa: 87.011 (74)

Caltanissetta: 71.708 (50)

Enna: 34.405 (15).

