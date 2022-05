Covid, bollettino del 30 maggio: in Sicilia "soltanto" 563 nuovi positivi (ma è lunedì)

Soltanto 563 nuovi positivi al Covid in Sicilia e un incremento di 6 vittime. Il dato è molto più basso rispetto ai giorni scorsi ma bisogna tener conto che, come ogni lunedì, le cifre sono sempre inferiori agli altri giorni per il minor numero di tamponi che vengono processati (7.425 quelli effettuati ieri) nel giorno festivo della domenica. A livello di ricoveri ospedalieri, sono 529, dei quali 21 in terapia intensiva. Il tasso di positività scende quasi al 7,6%, ieri era all’11,7%. La Sicilia resta al quarto posto per contagi.

IL CONTAGIO NELLE SINGOLE PROVINCE:

Palermo: 283.343 (176)

Catania: 248.718 (274)

Messina: 170.439 (148)

Siracusa: 109.143 (45)

Agrigento: 94.288 (49)

Trapani: 92.292 (74)

Ragusa: 86.374 (51)

Caltanissetta: 71.292 (43)

Enna: 34.193 (15).

IN ITALIA: Sono 7.537 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 14.826. Le vittime sono invece 62, in aumento rispetto alle 27 di ieri. E sono 80.177 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 142.066. Il tasso di positività è al 9,4%, in calo rispetto al 10,4% di ieri. Sono 255 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, cinque in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 13. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.281, ovvero 47 in più rispetto a ieri.



