Covid, bollettino del 5 giugno: la Sicilia registra altri 1.552 positivi

Sono 1.552 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 13.439 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 2.327. Il tasso di positività scende all’11,5%, ieri era al 17%. La Sicilia è a quinto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 59.944 con un aumento di 201 casi. I guariti sono 1.786 mentre le vittime sono 5 e portano il totale dei decessi a 10.984. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 538, uno in più di ieri, in terapia intensiva sono 27, uno in meno rispetto al giorno prima.

I contagi nelle singole province:

Palermo: 286.925 (514)

Catania: 251.808 (565)

Messina: 172.101 (270)

Siracusa: 110.472 (182)

Agrigento: 95.231 (93)

Trapani: 93.230 (145)

Ragusa: 87.314 (133)

Caltanissetta: 71.874 (66)

Enna: 34.472 (24).

IN ITALIA: Sono 15.082 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 22.527. Le vittime sono invece 27, ossia 20 meno di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 123.699 tamponi con il tasso di positività all’12,1% in aumento rispetto all’11,9% di ieri. Sono 218 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, gli stessi di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 18. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.411, ovvero 31 meno di ieri.

