Covid, bollettino del 7 marzo: in Sicilia gli ultimi casi registrati sono 2.357

Sono 2.357 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 17.263 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 4.017. Il tasso di positività scende al 13,6% ieri era al 14,5%. L'isola è al secondo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 223.336 con un incremento di 1.565 casi. I guariti sono 1.384 mentre le vittime sono 3 portano il totale dei decessi a 9.620. Sul fronte ospedaliero sono 987 ricoverati con 27 ricoveri in più rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 65, due casi in più rispetto a ieri.

Pubblicità

I casi nelle singole province:

Palermo: 193.847 (677)

Catania: 187.572 (262)

Messina: 106.615 (649)

Siracusa: 77.545 (157)

Ragusa: 60.362 (223)

Trapani: 58.642 (321)

Agrigento: 57.507 (356)

Caltanissetta: 51.441 (140)

Enna: 24.005 (167).

IN ITALIA: Sono 22.083 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 35.057. Le vittime sono invece 130 (ieri erano state 105).

Sono 188.274 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 296.246. Il tasso di positività è all’11,7%, in aumento rispetto al 10,5% di ieri. Sono invece 610 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 35. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.989, ovvero 161 in più rispetto a ieri.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA