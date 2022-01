Covid, bollettino del 9 gennaio: in Sicilia il contagio non arretra con +12.949 casi

Sono 12.949 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 50.910 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 12.425. Il tasso di positività scende al 25% ieri era 27%. L’isola è al quarto posto per contagi, al primo posto c'è la Lombardia con 36.858 casi. Gli attuali positivi sono 111.777 con un aumento di 12.226 casi. I guariti sono 708 mentre le vittime sono 15 e portano il totale dei decessi a 7.682. Sul fronte ospedaliero sono 1.261 ricoverati, con 74 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 138,1 caso in più rispetto a ieri.

Il contagio rilevato nelle singole province dell'Isola con, tra parentesi, gli ultimi incrementi registrati:

Palermo: 111.790 (2510)

Catania: 110.779 (2265)

Messina: 57.322 (1845)

Siracusa: 37.303 (1397)

Trapani: 31.317 (952)

Ragusa: 28.858 (1106)

Agrigento: 28.405 (1268)

Caltanissetta: 28.230 (1345)

Enna: 15.346 (261).

IN ITALIA: Sono 155.659 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 197.552. Le vittime sono invece 157 , rispetto a ieri, quando erano state 184. E sono 1.943.979 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 125.086 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 7.436.939 e i morti 139.038. I dimessi e i guariti sono invece 5.353.922, con un incremento di 30.399 rispetto a ieri.

I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 993.201, sempre secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.220.266. Il tasso di positività è al 15,7%, rispetto al 16,2% di ieri. Sono 1.595 i pazienti in terapia intensiva, 38 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 142. I ricoverati con sintomi nei reparti

ordinari sono 15.647, ovvero 717 in più rispetto a ieri.

