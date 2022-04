Covid, bollettino dell'8 aprile: in Sicilia si contano altri 4.448 casi con Palermo e Messina in testa

Altri 4.448 casi positivi al Covid in Sicilia dove si contano altre 19 vittime provocate dalla pandemia.

I casi di contagio nelle singole province:

Palermo: 243.690 (1300)

Catania: 213.570 (951)

Messina: 142.655 (1281)

Siracusa: 92.421 (443)

Agrigento: 79.139 (430)

Trapani: 77.310 (545)

Ragusa: 74.954 (285)

Caltanissetta: 62.281 (245)

Enna: 29.769 (82).

IN ITALIA: Sono 66.535 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 69.596. Le vittime sono invece 144, poco meno rispetto alle 150 di ieri. Sono 442.029 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 469.803. Il tasso di positività è al 15%, in lieve aumento rispetto al 14,8% di ieri. Sono 462 i pazienti ricoverati in

terapia intensiva, 9 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 52. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.102, ovvero 24 in più rispetto a ieri.

