Covid, cambiano orari per fare i tamponi drive in al Maas

Nuovi orari a partire da domani, mercoledì 2 novembre, al drive in tamponi allestito all’interno del Maas in contrada Jungetto a Catania. La novità più importante riguarda i tamponi di controllo per i pazienti covid-19 positivi: sarà possibile farli tutti i giorni, ma solo il pomeriggio dalle 15 alle 19.

I tamponi di screening, invece, si potranno fare tutti i giorni nei seguenti orari: il mattino dalle 9 alle 13.30 e il pomeriggio dalle 15 alle 19. “I cambiamenti – spiega il commissario emergenza covid, Pino Liberti - rientrano nell’ambito della riduzione del monte orario di tutto il personale. L’attività di tracciamento e controllo prosegue sia a Catania che ad Acireale. Restiamo sempre vigili anche alla luce delle nuove varianti. Il covid ci ha abituati a frequenti cambiamenti. Abbiamo ottenuto importanti risultati, ma la pandemia da coronavirus, purtroppo, non è ancora finita. E’ anche per questa ragione che le strutture create per affrontare l’emergenza e gestire la campagna vaccinale andrebbero trasformate in presidi permanenti, svolgendo attività a supporto della sanità pubblica. Chiuderle sarebbe un errore. Tutte le professionalità, e il lavoro svolto in questi anni ne è un esempio, sono una grande risorsa”.

