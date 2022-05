Covid, Costa fiducioso per un'estate senza più restrizioni: ecco a partire da quando

«Il Paese e il governo hanno scelto la gradualità per affrontare la pandemia, nelle misure restrittive e nell’allentamento, dopo due anni da parte dei cittadini c'è una responsabilità diversa, in alcuni situazioni continuano a indossare le mascherine, è il momento di dare fiducia agli italiani. Dopo il 15 giugno credo ci siano le condizioni per arrivare ad una estate senza restrizioni». Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a Radio24. E sulla Cina: «Il contagio zero è utopistico e inarrivabile».



