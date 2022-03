Covid, da 1 di aprile al ristorante al chiuso con Green pass base

Dal primo aprile si potrà andare al ristorante al chiuso con il solo green pass base. Lo prevede il decreto legge con le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale. Nella bozza del decreto, invece era stata prevista questa possibilità solo per i ristoranti all’aperto, tranne che per i turisti stranieri. Il comma 2 dell’articolo 6 del Dl, invece prevede che l'accesso con il green pass base sia concesso ai «servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati».



