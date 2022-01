Covid: i posti letto sono finiti, montato un ospedale da campo al Cervello di Palermo

Lunghe file di ambulanze con pazienti Covid davanti all’Ospedale Cervello di Palermo ma i posti letto sono finiti e così nella notte è stato montato un ospedale da campo con dieci posti letto. Per ore 14 ambulanze sono rimaste bloccate nella rampa d’accesso del pronto soccorso, con la sirena accesa, e verso l’una la decisione dell’ospedale da campo per fronteggiare l’emergenza.

Proprio ieri mattina la direttrice del pronto soccorso Tiziana Maniscalchi aveva lanciato l’allarme invitando i no vax a vaccinarsi e a non "suicidarsi". Poi nel corso della giornata la situazione è precipitata e nella notte è stato allestito l’ospedale da campo.

