Covid, il bollettino del 10 settembre: in Sicilia 875 nuovi casi, 9 morti e ricoveri stabili

Casi covid e ricoveri stabili in Sicilia. E’ quanto emerge dal bollettino covid del 10 settembre diffuso dal ministero della Salute.

Pubblicità

Nelle ultime 24 ore nella nostra isola sono stati diagnosticati 875 nuovi casi di coronavirus con 8.998 tamponi processati. Ieri erano stati 994 con 9.703 tamponi. Il tasso di positività scende così al 9,7% contro il 10,2% di ieri.

In ospedale ci sono al momento 282 persone (-7 rispetto a ieri) dei quali 254 in area medica con sintomi (-9) e 28 in terapia intensiva (+2).

I morti indicati dal bollettino sono 9 e il totale della vittime siciliane del virus sale a 12.155.

I guariti sono stati 1.355 e il numero dei positivi in Sicilia scende di altri 469 e si attesta sul 42.266.

LE PROVINCE.

Catania: 382.768 (174)

Palermo: 375.773 (141)

Messina: 229.998 (171)

Siracusa: 144.529 (107)

Agrigento: 128.615 (64)

Trapani: 122.415 (69)

Ragusa: 112.597 (68)

Caltanissetta: 88.565 (52)

Enna: 45.624 (29)

IN ITALIA. Sono 15.565 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 15.543. Le vittime sono 18, in netto calo rispetto alle 59 di ieri. Il tasso è all’11,1%.

Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.035.717. E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono 173 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno in più di ieri, nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 13. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.936, nelle ultime ventiquattro ore, in flessione rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 484.939.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA