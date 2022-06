Covid, il bollettino del 12 giugno: in Sicilia 1.825 nuovi casi e un morto

Sono 1.825 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia oggi 12 giugno 2022 secondo il bollettino del ministero della Salute, a fronte di 14.055 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore si è registrato un decesso. Ieri i nuovi casi erano stati 2.183 (su 14.440 test) e le vittime 10. In aumento i ricoveri ordinari.

A livello nazionale, oggi la Sicilia è quarta in Italia per incremento dei nuovi casi dopo Lazio (+2.700), Lombardia (+2.368) e Campania (+1.920). Il tasso di positività scende al 13,0%, il giorno precedente era al 15,1%.

A livello regionale, è la provincia etnea quella che fa registrare il maggior numero di nuovi positivi. Ecco la suddivisione provincia per provincia dei contagi odierni:

Catania 791

Palermo 633

Messina 305

Siracusa 180

Ragusa 172

Trapani 136

Agrigento 113

Caltanissetta 102

Enna 25

A livello ospedaliero, si assiste invece oggi a una ripresa dei ricoveri. Dei 62.752 siciliani attualmente positivi (769 più di ieri), 62.187 sono in isolamento domiciliare, 541 sono ricoverati in ospedale con sintomi (13 in più di ieri quando erano 528 e 24 sono ricoverati gravi in Terapia intensiva (ieri erano 23) co un solo ingresso nelle ultime 24 ore (come ieri). I dimessi guariti sono stati 1.687, mentre il totale dei decessi dall'inizio della pandemia è arrivato a 11.055.

IN ITALIA

Sono 18.678 i nuovi casi di coronavirus e 26 i morti in 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Ieri i nuovi casi erano stati 22.104 e i morti 60.

Sono 127.704 i tamponi, tra molecolari e antigenici processati in 24 ore, che fanno rilevare un tasso di positività pari al 14,6%.

Anche a livello nazionale si registra un aumento dei ricoveri ordinari. Oggi sono 4.118, +42 rispetto a ieri). In calo invece i ircoveri in Terapia intensiva: oggi sono 183, 10 in meno rispetto a ieri.

