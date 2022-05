Covid, il bollettino del 12 maggio: in Sicilia "solo" 980 nuovi casi e 10 morti (ma si fanno pochissimi tamponi)

Solo 980 casi nella ultime 24 ore ma soprattutto perché è stato bassissimo il numero dei tamponi solo 8.639. E’ quanto si evince dal bollettino covid del 12 maggio diffuso dal ministero della Salute. Il tasso di positività è dell’11,3%.

In ospedale ci sono complessivamente 717 persone, della quali 683 in area medica e 34 in terapia intensiva. I morti sono stati 10 e il totale delle vittime siciliane del virus sale a 10.737.

LE PROVINCE.

Palermo: 274.467 casi complessivi (210 nuovi contagi)

Catania: 238.727 (157)

Messina: 165.234 (121)

Siracusa: 104.553 (107)

Agrigento: 90.809 (83)

Trapani: 89.184 (184)

Ragusa: 83.435 (73)

Caltanissetta: 68.877 (121)

Enna: 33.183 (99)

IN ITALIA. Sono 39.317 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 42.249. Le vittime sono invece 130, con un aumento di 15 rispetto a ieri.

Sono 268.654 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 294.611. Il tasso di positività è al 14,6%, in lieve rialzo rispetto al 14,3% di ieri. Sono 334 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 33. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.158, ovvero 254 in meno rispetto a ieri.

Sono 1.018.683 le persone attualmente positive al Covid, 22.513 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 16.954.784 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 164.976. I dimessi e i guariti sono 15.771.125, con un incremento di 61.866 rispetto a ieri.



