Covid, il bollettino del 12 settembre: in Sicilia altri 367 positivi ma nessuna nuova vittima

Casi Covid e ricoveri ancora in diminuzione in Sicilia, dove oggi fortunatamente non ci contano vittime del virus. È quanto emerge dal bollettino del 12 settembre, diffuso dal Ministero della Salute.

Sono 367 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, con 5.003 tamponi processati. Ieri i positivi erano 707.Il tasso di positività è oggi al 7,3%, in calo rispetto al 8,3% di ieri. Tra le regioni la Sicilia è al settimo posto per contagi.

Gli attuali positivi sono 34.485 con un aumento di 367 casi. Nessun guarito e nemmeno vittime. Il totale dei decessi resta a 12.161.

Negli ospedali siciliani sono ricoverate per patologie legate al covid 288 persone, sei in più rispetto alla giornata di ieri, di queste 28 si trovano in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri).

LE PROVINCE

Palermo: 376.053 (94)

Catania: 383.022 (105)

Messina: 230.192 (46)

Siracusa: 144.629 (24)

Trapani: 122.493 (30)

Ragusa: 112.663 (30)

Caltanissetta: 88.591 (12)

Agrigento: 128.680 (19)

Enna: 45.635 (7)

IN ITALIA

Sono 6.415 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 12.317. Le vittime sono

33, una in meno di ieri. Il tasso è all’11,1%, stabile rispetto all’11,3% di ieri.

Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.054.443. Sono 176 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 meno di ieri, nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 6. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.989, nelle ultime ventiquattro ore, 66 in più rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi sono 462.669, rispetto a ieri 9.180 in meno. Dimessi e guariti sono 21.415.532 (+15.558) mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 176.242.



