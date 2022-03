Coronavirus, il bollettino del 13 marzo: in Sicilia 4.803 nuovi casi e altri 9 morti

Emergenza coronavirus: casi, ricoveri e morti più o meno stabili in Sicilia. Secondo il bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute in Sicilia nelle ultime 24 ore sono state diagnosticate 4.803 nuove infezioni da SARS-CoV-2 (a fronte di 29.752 tamponi) e sono state comunicate dalla Regione siciliana altre 9 vittime. Ieri i nuovi casi erano stati 5.335 (su 31.004 tamponi) e i morti 7.

A livello nazionale, la Sicilia si trova sempre tra le regioni italiane dove il virus continua a circolare maggiormente. Oggi l'Isola è terza in Italia per incremento dei nuovi casi dopo Lazio (+6.487) e Campania (+5.190) e prima della Lombardia (+4.791). Il tasso di positività comunque scende al 16% mentre ieri era al 17,2%.

A livello regionale, è ancora la provincia palermitana quella in cui si registrano più casi e che per questo preoccupa di più le autorità sanitarie. Ecco la suddivisione dei casi odierni provincia per provincia:

Palermo 1.581

Messina 1.321

Catania 671

Agrigento 605

Ragusa 542

Trapani 565

Siracusa 374

Caltanissetta 265

Enna 73

Sul fronte ospedaliero, come detto la situazione è piuttosto stabile rispetto a ieri. Sono ancora tantissimi gli attualmente positivi: 228.192 con un incremento di 3.870 casi.(per farsi un'idea la regione che ne ha di più dopo la Sicilia è la Campania con 122.898). Sono 227.297 i siciliani in isolamento fiduciario, mentre 829 sono i ricoverati nei reparti ordinari Covid (ieri erano 828) e 66 quelli ricoverati in Terapia intensiva (ieri erano 68) con 6 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (ieri 7).

IN ITALIA

Sono 48.886 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 53.825. Le vittime sono invece 86 (ieri erano

state 133).

Tornano vicino a quota un milione (999.504) le persone attualmente positive al Covid, con un aumento di 13.882 nelle ultime 24 ore. In totale sono 13.373.207 gli italiani

contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 156.868. I dimessi e i guariti sono 12.216.835, con un incremento di 36.111 rispetto a ieri.

Sono 330.028 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 417.777. Il tasso di positività è al 14,8%%, in aumento rispetto al 12,9% di ieri.

Sono invece 516 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 41. I ricoverati nei reparti ordinari

sono 8.240, ovvero 6 in più rispetto a ieri

